Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VANI

Significato/Curiosita : Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare

Maltrattamenti non potevano essere tra coloro che giudicavano gli imputati proprio per evitare estremismi. anderson riporta che i processi erano corretti...

Cercando il personaggio del ciclo dell'eredità, vedi vanir (personaggio). i vani (in norreno vanir, al singolare vanr) costituiscono una delle due stirpi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con sono; tentativi; potevano; anche; evitare; A tavola sono fondi o piani; Lo sono XI e LXVII; sono fioriti a maggio; sono uguali nella sommetta; tentativi di conoscenza, avances; tentativi di avvicinamento; Per i Romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi; potevano provocare i duelli; Gustoso pesce di mare detto anche seriola; Fa sudare anche chi non fa nulla; Non mio ma neanche tuo; Blanche tt in Blue Jasmine; Servono a evitare che il bucato steso scivoli via; evitare con scaltrezza; C è chi li subisce per evitare scandali; Riuscire ad evitare ; Cerca nelle Definizioni