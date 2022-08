Sfilano in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfilano in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORTEI

Significato/Curiosita : Sfilano in piazza

Secondo un ordine prefissato e seguendo un percorso prestabilito. si hanno cortei sia in ambito civile (in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con sfilano; piazza; sfilano lungo le strade; sfilano lentamente lungo le strade della città; Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star; La festa in cui sfilano i carri in maschera; In piazza e in strada; Prima di piazza rle si consultano i pronostici; Quello di piazza San Pietro è di Bernini; La città del Pavese con la stupenda piazza Ducale;