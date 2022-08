Servono a inserire i remi in navigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono a inserire i remi in navigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCALMI

Significato/Curiosita : Servono a inserire i remi in navigazione

Lo scalmo è l'appoggio del remo su un'imbarcazione per consentire la remata. può essere in vari materiali, anche di semplice corda. inizialmente lo scalmo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

servono ai tavoli; servono a evitare che il bucato steso scivoli via; servono al miope; servono per volare; inserire una marcia; inserire con la forza; Buco della pelle per inserire un gioiello ing; inserire nel terreno; Vi si inseriscono i remi della canoa; Un premi o per la medicina; Gli estremi dell enigma; Gli spetta il premi o; Un fuorilegge della navigazione ; Lunga navigazione turistica; Inizio di navigazione ; Modalità di navigazione privata su internet;