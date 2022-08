Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RER

Significato/Curiosita : Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di parigi

il servizio ferroviario suburbano, metropolitano, o urbano è una tipologia di trasporto che utilizza linee ferroviarie (ad esempio i cosiddetti passanti)...

Respiratory exchange ratio – sinonimo di quoziente respiratorio réseau express régional – la rete espressa regionale di parigi, un sistema di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

