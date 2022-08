La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILIERA

Significato/Curiosita : La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto

la filiera dei prodotti ortofrutticoli è l'insieme delle fasi che caratterizzano la lavorazione di frutta e verdura dal momento in cui avviene la raccolta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filiera (disambigua). con filiera (agro-alimentare, industriale, tecnologica) si intende l'insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

