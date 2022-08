Il sedile della bicicletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sedile della bicicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SELLINO

Significato/Curiosita : Il sedile della bicicletta

il velocipede reclinato - comunemente chiamato bicicletta reclinata o anche recumbent - è un tipo di bicicletta che pone il ciclista in una posizione...

Tournure o sellino — sottostruttura che sosteneva il panneggio della gonna femminile a fine xix secolo sella o sellino — uno dei cinque punti di contatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con sedile; della; bicicletta; Un sedile senza il poggiatesta; Apporre un sedile in groppa a un cavallo; Il sedile a lato dell autista; sedile urbano; L impugnatura della spada; Un poro della pelle; Le focacce tonde della Lunigiana; L A della sigla RAF; Una bicicletta per coppie; Il carter della bicicletta ; Una bicicletta per due; Deve farlo chi ha voluto la bicicletta ; Cerca nelle Definizioni