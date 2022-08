Secondo un detto, nessuno lo è in patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo un detto, nessuno lo è in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFETA

Significato/Curiosita : Secondo un detto, nessuno lo e in patria

patria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pro patria (disambigua). l'aurora pro patria 1919 s.r.l., meglio nota come pro patria,...

Vedi profeta (disambigua). disambiguazione – "profeti" rimanda qui. se stai cercando il gruppo beat italiano, vedi i profeti. il termine profeta deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con secondo; detto; nessuno; patria; Titolo dato ai secondo geniti dei reali spagnoli; secondo nome di battesimo di Papa Giovanni XXIII; Tra i canonici ci sono quelli secondo Marco e Luca; secondo il detto, se è vecchia fa buon brodo; È addetto alla pulizia delle finestre; Il cosiddetto Dragon Fruit; Il Cash detto The man in black; Un opera di Benedetto Marcello; Insieme a uno e nessuno , per Pirandello; Dopo di lui non arriva nessuno ; Non è succeduto a nessuno !; nessuno può farne a meno; Uomo senza patria ; La patria della birra Guinness; Espulsione dalla patria ; Banditi dalla patria ; Cerca nelle Definizioni