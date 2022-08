Fa scuola... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa scuola... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DOCET

Significato/Curiosita : Fa scuola... in latino

La scuola secondaria di primo grado, comunemente detta scuola media o, più raramente, scuola media inferiore, nell'ordinamento scolastico italiano, rappresenta...

Bononia docet (in italiano, alla lettera: bologna insegna) è una locuzione latina che si riferisce al ruolo della città nel fenomeno di fioritura delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

