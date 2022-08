Sbarramenti fluviali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbarramenti fluviali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIGHE

Significato/Curiosita : Sbarramenti fluviali

Benedetta di ficarolo sull'altra sponda fluviale: una catena tirata fra le due rocche fungeva da sbarramento fluviale per motivi difensivi o per imporre il...

Di progettazione e realizzazione nell'ambito dell'ingegneria civile. le dighe mobili e le traverse in genere sono realizzate solitamente in carpenteria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con sbarramenti; fluviali; sbarramenti per gli spettatori; Un unità navale addetta a gli sbarramenti ; Si usavano in passato come sbarramenti aerei; Gli sbarramenti sui fiumi; Delfini fluviali ; Barconi fluviali ;