Il Santo dalla... troppa grazia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ANTONIO

Significato/Curiosita : Il santo dalla... troppa grazia

Rivolse allora al santo, lamentandosi perché la grazia che gli aveva concessa era stata troppa. si dice anche nei confronti di chi, per troppa munificenza,...

antonio è un nome proprio di persona italiano maschile.

