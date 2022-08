Riportare ai valori di base, all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportare ai valori di base, all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AZZERARE

Significato/Curiosita : Riportare ai valori di base, all inizio

L'italia dei valori (abbr. idv), precedentemente conosciuto come italia dei valori - lista di pietro, è un partito politico italiano fondato a sansepolcro...

Experience si trasforma in gold experience requiem, ottenendo il potere di "azzerare" le azioni delle persone e gli eventi da esse provocati. colui che cerca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con riportare; valori; base; inizio; riportare macchie, coprirsi di lordura; riportare la concordia; Si usa per riportare alla superficie... le mine; riportare alla memoria; valori di riferimento; valori zza la rivista; I figli del re valori morali; È graduata sulla base di determinati valori dei numeri reali; Tempi in cui è suddivisa una partita di base ball; Una specialità salata o dolce a base di gelatina; Liquore a base di scorze di arance amare e dolci; Pasta fatta in casa a base di patate; inizio d assemblea; Uguale... all inizio ; L inizio del bimestre; inizio d ibernazione; Cerca nelle Definizioni