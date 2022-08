Ripetute a intervalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetute a intervalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALTERNE

Significato/Curiosita : Ripetute a intervalli

Soccorso, sarà ripetuto ad intervalli specialmente durante i periodi di silenzio e ciò finché non si sia ricevuta risposta. tuttavia gli intervalli devono essere...

Circolazione a targhe alterne è il meccanismo limitativo della circolazione stradale che consiste nel lasciar circolare, a giorni alterni, i veicoli la cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

