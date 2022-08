Ridursi a uno straccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridursi a uno straccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SFINIRSI

Significato/Curiosita : Ridursi a uno straccio

Definito il tricolore "uno straccio da piantare su un mucchio di letame". arrestato il 14 ottobre, venne processato e condannato a un anno di reclusione...

Forze che non accettano la lotta, eludono i suoi tentativi, lo lasciano sfinirsi. k. è in fondo un uomo che vive in un ambiente che non sente suo, che gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ridursi; straccio; ridursi in piccoli frammenti; ridursi in cattivo stato; Facile a ridursi in polvere; Lo è lo straccio del meccanico; Spremere uno straccio ; Vi s immerge lo straccio per lavare per terra; straccio , strofinaccio; Cerca nelle Definizioni