Ricorda il luogo della vacanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorda il luogo della vacanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOUVENIR

Significato/Curiosita : Ricorda il luogo della vacanza

L'ultima vacanza passata insieme in concomitanza con la morte del loro amico ludo, non s’incontrava più da diversi anni, decide di festeggiare il più anziano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi souvenir (disambigua). souvenir (parola francese il cui significato letterale è "ricordo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

