Li ressero Augusto e Carlo Magno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li ressero Augusto e Carlo Magno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMPERI

Significato/Curiosita : Li ressero augusto e carlo magno

Leopoldo, che diede vita al ramo cadetto degli asburgo-lorena di toscana, che ressero le sorti del granducato sino all'unità d'italia. tuttavia, lo stesso pietro...

imperi centrali o potenze centrali (in tedesco: mittelmächte; ungherese: központi hatalmak; turco: Ittifak devletleri o baglasma devletleri; bulgaro: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ressero; augusto; carlo; magno; Carli e Draghi ressero quello della Banca d Italia; ressero Genova; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; I dè Medici la ressero a Firenze; Così era anche chiamato Gaio Giulio Cesare augusto ; L indimenticabile augusto dei Nomadi; Un altare fatto costruire a Roma da augusto ; Depose Romolo augusto lo; carlo = Bud Spencer; Il carlo di Borotalco e Un Sacco Bello; Per praticarlo si utilizza un ago sterile; Un re longobardo sconfitto da carlo Magno; Fu teatro nel 333 a C della vittoria di Alessandro magno su Dario III; Un re longobardo sconfitto da Carlo magno ; Li guidò Alessandro magno ; Sottile focaccia romagno la da piegare o arrotolare; Cerca nelle Definizioni