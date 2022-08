Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONCIA

Significato/Curiosita : Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre

Di fibre di cuoio, o come filler in materiali sintetici. questa operazione, come già detto, può essere effettuata in calce, cioè dopo il calcinaio o, come...

Disambiguazione – se stai cercando la politica italiana, vedi anna paola concia. la concia è il trattamento a cui vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con rende; adatti; materiali; come; pelli; fibre; Si prende cura dei piedi a livello sanitario; Chi li prende sbaglia; Comprende le tonsille; Operazione che rende indeformabili i tessuti sintetici; Abili, adatti ; Lo sono i volti adatti per le riprese cinematografiche; Perfettamente adatti al fisico di una persona; L orario televisivo dei programmi adatti a tutti; Animali marini... o materiali usati per pulire; Negli orologi può essere di diversi materiali ; Giaciglio nelle stalle fatto da materiali misti; Pila di materiali ammassati; Duplice... come la vita degli 007; Così sono detti i beni come l oro e il dollaro; Gli articoli come il o la; Mammiferi come le balene e i delfini; Così sono i capelli dello spaventato; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo; La volpe... in pelli cceria; Una scimmia africana dalla lucente pelli ccia nera; Massa di fibre contrattili; Le fibre come il lino e la canapa; Macchine per lavorare fibre tessili; Quella tessile si occupa di lavorare le fibre ; Cerca nelle Definizioni