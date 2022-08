Rema sempre in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rema sempre in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GONDOLIERE

Significato/Curiosita : Rema sempre in piedi

All'altrettanto rapido richiamo della seconda gamba. l'atleta che sbraccia e "rema" nell'aria lateralmente, non fa infatti altro che usare inconsapevolmente...

Importante del ferro di prua è anche quella di bilanciare il peso del gondoliere posto a poppa, in modo da consentire al natante di navigare con il fondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

