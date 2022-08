Relativi all Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi all Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATESINI

Significato/Curiosita : Relativi all adige

– "alto adige" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi alto adige (disambigua). la provincia autonoma di bolzano – alto adige (autonome...

La bassa atesina (bozner unterland o südtiroler unterland in tedesco) è un territorio dell'alto adige, compreso tra bolzano a nord e la chiusa di salorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

