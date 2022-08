Regge la medaglietta sul petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regge la medaglietta sul petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATENELLA

Significato/Curiosita : Regge la medaglietta sul petto

Custodirvi la moneta e la medaglietta prima citate. sotto la borsetta, invece, vi è una scatoletta d'argento con coperchio, semplice e liscia, contenente la vite...

Punto catenella risalgono al 1100 a.c. in cina. trovato nelle tombe reali, era realizzato utilizzando fili di seta. i disegni a punto catenella si diffusero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

