Si recano ai seggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si recano ai seggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELETTORI

Significato/Curiosita : Si recano ai seggi

Elettori si recano per votare sia l'insieme delle persone preposte alla gestione delle operazioni di voto e di scrutinio. solitamente i seggi elettorali...

Preventivamente preparati gli elenchi degli elettori, che sono pubblici e liberamente consultabili. gli elenchi degli elettori per votazioni politiche sono generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con recano; seggi; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Si recano infastidendo; recano missive; Li arrecano gli importuni; Così vengono definiti i grandi caseggi ati densamente popolati da inquilini; Passeggi ar in centro; Lungo ambiente, corridoio per passeggi are; Si sorseggi a a fine pasto; Cerca nelle Definizioni