Raccolta di racconti di Jorge Luis Borges del 1944 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolta di racconti di Jorge Luis Borges del 1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FINZIONI

Significato/Curiosita : Raccolta di racconti di jorge luis borges del 1944

jorge francisco isidoro luis borges acevedo noto semplicemente come jorge luis borges (ipa: ['xorxe 'lwis 'borxes], pronuncia[·info]; buenos aires, 24...

finzioni (ficciones) è una raccolta di racconti di jorge luis borges, scritti tra il 1935 e il 1944. finzioni è suddivisa in due parti, intitolate rispettivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con raccolta; racconti; jorge; luis; borges; 1944; Una raccolta di opere; Una raccolta di vini; raccolta di uva per fare vino; La raccolta stagionale dell uva; Relativo ad antichi racconti , religioni o leggende; Musicò I racconti di Hoffmann; Caratterizza film e racconti con tanti personaggi; La trama di film e racconti ; jorge scrittore brasiliano; jorge : l autore di Dona Flor e i suoi due mariti; jorge __, scrittore; Lo era jorge Luis Borges; La luis a verdiana; luis a , nota attrice; luis __ : diresse Il fantasma della libertà; luis , calciatore uruguayano; Il Pierre autore del Chisciotte per J. L. borges ; Un nome di borges ; Afflisse il poeta borges ; Lo era Jorge Luis borges ; Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944 ; Città laziale bombardata duramente nel 1944 ; È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944 ; Quello in Normandia avvenne nel 1944 ; Cerca nelle Definizioni