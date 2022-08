C è quello di maturità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello di maturità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESAME

Significato/Curiosita : C e quello di maturita

di maturità (spesso chiamato in alcuni paesi d'europa maturità, dal latino maturitas, in italia dall'anno scolastico 1997/1998 ufficialmente esame di...

Dell'anno scolastico esame di maturità – esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria esame di maturità in italia esame universitario – prova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con quello; maturità; quello di massa viene usato per tracciare un identikit; I capi detengono quello del potere; quello poetico è un grande riconoscimento; quello di Al Capone avvenne per evasione fiscale; Precede la maturità ; Affrontano l esame di maturità ; Lo studente che non si accontenta della maturità ; Lo si diventa raggiungendo la piena maturità ; Cerca nelle Definizioni