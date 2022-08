Quello dei figli spetta ai genitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello dei figli spetta ai genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MANTENIMENTO

Significato/Curiosita : Quello dei figli spetta ai genitori

L'affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori. vale...

Di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario. l'assegno di mantenimento del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

