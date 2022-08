A quelli sott olio sono tolte le spine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A quelli sott olio sono tolte le spine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARCIOFINI

A quelli sott olio sono tolte le spine

Spesso anche crudo), funghi (di solito champignon), olive verdi e nere, e carciofini e spesso uova. sebbene a volte abbia gli stessi ingredienti della pizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

