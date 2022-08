Quelle che stanno in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle che stanno in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRIME

Significato/Curiosita : Quelle che stanno in testa

Significati, vedi testa (disambigua). con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di una persona o un animale, dove sono situati in genere gli...

Disambiguazione – se stai cercando l'asteroide chiamato anche prime, vedi 7919 prime. prime è un film del 2005 di ben younger con meryl streep, uma thurman... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Nelle città ci sono quelle a traffico limitato; In auto si fanno quelle a U; Sono proverbiali quelle barbariche; Le scritture come quelle occidentali; Che stanno al di qua della catena montuosa piu importante d Europa; stanno tra D e G; stanno sempre in mano; Non ci stanno bene e presto; Una testa che cresce nell orto; Se tutti sono scontenti, se ne leva uno di protesta ; Dio egizio dalla testa di falco; In testa ai grilli;