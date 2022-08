Può essere di condanna o di assoluzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere di condanna o di assoluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENTENZA

Significato/Curiosita : Puo essere di condanna o di assoluzione

Prende tempo il pg: "annullare assoluzione sollecito-knox" - repubblica.it ^ luca romano, processo meredith, assoluzione annullata, ilgiornale.it, 26 marzo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sentenza (disambigua). la sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, 'ritenere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con essere; condanna; assoluzione; Un essere spaventoso; Nei luoghi d arte può essere guidata; essere spaventoso; Può essere d ottone o d aria; Espropriazione di beni in seguito a condanna ; condanna ti da Dio; Può essere condanna to o sanzionato: __ di una pena; Determina la condanna ; Sancisce l assoluzione completa dell imputato; L'assoluzione dell'imputato; La sua assoluzione si configura come errore giudiziario; Cerca nelle Definizioni