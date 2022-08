Si può esprimere scuotendo il capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può esprimere scuotendo il capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NO

Significato/Curiosita : Si puo esprimere scuotendo il capo

Quasi due anni stavano scuotendo la politica italiana incassando anche il plauso leghista. il 24 novembre nel processo enimont, il processo più celebre...

Cardinale novara no – simbolo chimico del nobelio no – formula del monossido di azoto no – codice vettore iata di aus-air e neos no – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con esprimere; scuotendo; capo; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; esprimere ciò che si pensa; Si fanno per esprimere indifferenza; esprimere divertimento con più di un sorriso; Si suonano scuotendo le; Si usa scuotendo lo; Si può dire scuotendo la testa; Si usano scuotendo li; Il capo lavoro di Ariosto; È un sostenitore del capo ; Il caratteristico copricapo di Goldoni; Un ornamento per il capo ; Cerca nelle Definizioni