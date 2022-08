Potente motore a iniezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Potente motore a iniezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TURBODIESEL

Significato/Curiosita : Potente motore a iniezione

Benzina/gasolio o con più e ripetuti gettiti a iniezione. unijet: questo tipo di iniezione è caratteristico degli impianti a iniettore di tipo meccanico e per un...

Il ciclo diesel è un ciclo termodinamico per motori a combustione interna dove, a differenza del ciclo otto, l'accensione della miscela non avviene attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Il ciclo diesel è un ciclo termodinamico per motori a combustione interna dove, a differenza del ciclo otto, l'accensione della miscela non avviene attraverso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con potente; motore; iniezione; potente missile USA; potente filtro per Paria; Quella grigia è molto potente ma resta nell ombra; Una voce potente ; Misura le rotazioni in un motore ; Impedisce il surriscaldamento del motore dell auto; Genera la scintilla che fa accendere un motore ; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; Un iniezione profilattica; __muscolare: è un iniezione ; Una iniezione in vena; Un tipo di iniezione : __muscolare;