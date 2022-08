Possono essere a cera o a olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere a cera o a olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTELLI

Significato/Curiosita : Possono essere a cera o a olio

Chiesa romana cattolica. la cera d'api può essere usata per fare delle saponette, con l'aggiunta di olio d'oliva. la cera d'api viene inoltre utilizzata...

pastelli a cera: di forma tonda, hanno come agglomerante la cera che conferisce loro un aspetto lucido. matite a pastello: sono simili ai pastelli secchi...

