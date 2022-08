Porto a nord di Ortona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto a nord di Ortona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESCARA

Significato/Curiosita : Porto a nord di ortona

Il porto di ortona è un porto commerciale e turistico del mare adriatico. è il porto più grande d'abruzzo. il porto di ortona è classificato ii categoria...

Cercando altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara (/pe'skara/, pronuncia[·info], pescàrë in abruzzese, pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune...

