Porre rimedio a una situazione irregolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre rimedio a una situazione irregolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANARE

Significato/Curiosita : Porre rimedio a una situazione irregolare

Lavoro ed avvertito della situazione per telefono dalla moglie, kent inizia a pensare a come porre rimedio al problema, sino a quando, nella cantina dell'abitazione...

Straordinaria popolarità della figlia maggiore, chiede a romilda un prestito per sanare i debiti contratti dopo alcuni affari andati malissimo. romilda, che nonostante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con porre; rimedio; situazione; irregolare; Un mobiletto per riporre varie cose; Deporre in giudizio; L orecchio utile a suonare e comporre al meglio; Apporre un sedile in groppa a un cavallo; Un rimedio per tutti i mali; Quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; La danza pugliese rimedio al morso di un ragno; rimedio che si spalma; situazione di nervosismo; Una brutta situazione meteorologica; La sensazione di aver già vissuto in passato una situazione ; situazione di blocco senza alternative; Strano e irregolare ; Strana, irregolare ; Il sobbalzare continuo e irregolare ; Andatura irregolare che disegna molti angoli; Cerca nelle Definizioni