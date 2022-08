Un poro della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poro della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MEATO

Significato/Curiosita : Un poro della pelle

Anatomia, i pori della pelle poro – personaggio della mitologia greca e romana poro – opera lirica di christoph willibald gluck poro, re delle indie –...

Il meato urinario, noto anche come orifizio uretrale esterno, è l'apertura esterna dell'uretra. è il punto esterno in cui sbocca l'urina sia nei maschi...

Altre definizioni con poro; della; pelle; Tarallo biscottato dalla superficie poro sa; Il vaporo so gonnellino delle danzatrici; Lo zucchero più vaporo so; Vaporo so tessuto; Il sedile della bicicletta; L impugnatura della spada; Le focacce tonde della Lunigiana; L A della sigla RAF; Hanno dita tutta pelle e niente ossa; Rende gialla la pelle ; Espelle re... dai quadri; Elementi metallici da pelle tteria; Cerca nelle Definizioni