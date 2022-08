È polifonico quello corale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È polifonico quello corale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANTO

Significato/Curiosita : E polifonico quello corale

Contribuisce in maniera fondamentale allo sviluppo del linguaggio polifonico, si trova a parigi, e più in particolare si identifica nella scuola di notre-dame...

Significati, vedi canto (disambigua). il canto o musica vocale è l'atto di creare suoni musicali per mezzo della voce umana. il canto si articola di solito...

