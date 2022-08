Un piolo fissato nel legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piolo fissato nel legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVICCHIO

Significato/Curiosita : Un piolo fissato nel legno

Antichi, abbassando un piolo. la corda veniva tesa grazie a un meccanismo a gancio chiamato crocco oppure, nei modelli più sofisticati, a un martinetto. la...

Il cavicchio è un cilindro in legno duro, normalmente faggio, di diametro variabile tra 6-8-10-12 o più millimetri e di lunghezza dai 20 ai 40 o più millimetri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

