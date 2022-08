Ha un piede nella fossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un piede nella fossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORENTE

Significato/Curiosita : Ha un piede nella fossa

Di nuova camorra pugliese (società foggiana). questa associazione prese piede soprattutto nel foggiano a causa della vicinanza territoriale e dei contatti...

Trattasse di un gladiatore morente, il che diede vita a tutta una serie di denominazioni non corrette (tra le quali il gladiatore morente, il gladiatore ferito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

