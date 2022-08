Perpetuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perpetuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERENNE

Significato/Curiosita : Perpetuo

Novembre, san perpetuo, vescovo di maastricht 30 dicembre (od 8 aprile), san perpetuo, vescovo di tours perpetua, santa romana perpetuo di tours, vescovo...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su pianta perenne (en) pianta perenne, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

