Per i greci erano le ninfe delle acque dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i greci erano le ninfe delle acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAIADI

Significato/Curiosita : Per i greci erano le ninfe delle acque dolci

Corrente") sono figure della mitologia greca. sono le ninfe che presiedono a tutte le acque dolci della terra e possedevano facoltà guaritrici e profetiche;...

Personaggi immaginari dei fumetti della marvel comics, vedi naiadi di stepford. le nàiadi (in greco antico: ade, naiádes, da e, "fluire", e µa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con greci; erano; ninfe; delle; acque; dolci; Era il ceto popolare nell antica greci a; Antichi cittadini greci ; Il Burraco in greci a; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; Per i Romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi; Più erano , più incidevano sulla bolletta del telefono; Polis greca i cui cittadini erano soldati valorosi; Sperano che un galleggiante affondi; I greci le consideravano le ninfe delle paludi; L impressionista delle ninfe e; Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi; Quadro di Monet: Lo __ delle ninfe e, armonia verde; Una delle più note spiagge romagnole; Una delle più note famiglie mafiose italoamericane; Un azienda per la cura delle strade; Testimoniano gli andamenti delle aziende; I tubi delle maschere subacque e; L esplora il subacque o; acque salate asiatiche... colorate; È circondata dalle acque ; dolci natalizi napoletani; Liquore a base di scorze di arance amare e dolci ; Sono alla base di dolci creme spalmabili; Piccoli dolci regalati solitamente dagli sposi; Cerca nelle Definizioni