La pena scontata... al fresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pena scontata... al fresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DETENTIVA

Significato/Curiosita : La pena scontata... al fresco

Per una pena complessiva di 6 anni e 1 mese di reclusione che mora ha scontato in affidamento alla comunità exodus di don antonio mazzi. inizia la sua carriera...

Non tutti, però, conoscono la pena detentiva a vita e solo alcuni quella a tempo indeterminato. le pene detentive possono essere eseguite in apposite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con pena; scontata; fresco; Movimento lieve, appena accennato; Appena udibile; Può essere condannato o sanzionato: __ di una pena ; Pausa dal lavoro per chi ha appena partorito; La pena scontata ; La rima più scontata ; Per quelle retoriche la risposta è scontata ; Chiara, scontata ; Invecchiano al fresco ; Cibo non più fresco , in decomposizione; La battaglia d un affresco perduto di Leonardo; Un formaggio fresco di pecora; Cerca nelle Definizioni