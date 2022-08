I pasti che si fanno a lume di candela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pasti che si fanno a lume di candela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENE

Significato/Curiosita : I pasti che si fanno a lume di candela

Cena è uno dei pasti principali della giornata, che si consuma generalmente la sera, variando nelle dimensioni e nella consistenza, a seconda della cultura...

cene ['ene] (scé ['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 111 abitanti della provincia di bergamo in lombardia. il territorio comunale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

I pasti ccini alla francese; Induce a entrare in pasti cceria anche se non si vorrebbe; È completa quella in hotel con pasti inclusi; Teglie da pasti cciere; fanno comodo per dare il resto; In auto si fanno quelle a U; Gli sport che si fanno con il cavallo; Atti che fanno ridere; Il rapporto tra massa e volume di una materia; Salume magro e crudo, spesso di carne bovina; Volume di un opera; Il rapporto tra la massa di un corpo e il suo volume ; Accomuna naso e candela ; Il candela bro triangolare a quindici fiamme; Quella romantica prevede una cena a lume di candela ; Spegne la candela ;