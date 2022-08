Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIATONIA

Significato/Curiosita : Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale

Anche il termine tono) è una scala musicale composta da cinque note (nota anche come scala pentafonica, dal greco pta e f, phoné, "suono"). le scale...

Parete, con il lato lungo a vista ovvero parallelo alla parete, lo oppone a diatono, elemento con il lato corto a vista, ovvero ortogonale alla parete. in...

