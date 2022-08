Parapetto costituito da colonnine in muratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parapetto costituito da colonnine in muratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BALAUSTRA

Significato/Curiosita : Parapetto costituito da colonnine in muratura

Mistilineo con mensola modellata e ringhiera in ferro battuto bciato, mentre il terzo chiuso da un parapetto in pietra lavorata. nei dettagli lapidei si...

In un edificio il parapetto (o balaustra) è un elemento di protezione, che serve ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con parapetto; costituito; colonnine; muratura; Elementi ripetitivi che compongono un parapetto ; Affacciato oltre un parapetto ; parapetto in metallo di scale e balconi; parapetto di metallo che protegge e delimita; costituito da più elementi; Dove si trova lo spettacolare Selciato del Gigante, un sito naturale costituito da circa 40.000 colonne di basalto per lo più a forma di prisma esagonale; Cosi è detto il deserto costituito da dune di sabbia; Un premio costituito di parole; Lo... specchietto con le colonnine ; Le colonnine sul molo; Serie di colonnine a ringhiera; Parapetti a colonnine ; Sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muratura ; In muratura , sabbiosi, per aria; Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista; Vasche in muratura per vari utilizzi rurali; Cerca nelle Definizioni