Paga per usufruire regolarmente di un servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paga per usufruire regolarmente di un servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABBONATO

Significato/Curiosita : Paga per usufruire regolarmente di un servizio

Comunque pubblici in quanto si utilizza un servizio che è nato per una finalità diversa. facebook chiude regolarmente profili utilizzati fraudolentemente...

(dall'acronimo inglese subscriber identity module, modulo d'identità dell'abbonato) è una smart card che viene inserita in un telefono cellulare e consente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con paga; usufruire; regolarmente; servizio; __ +, rete TV francese a paga mento; paga no in ritardo; A volte paga per il peccatore; paga mento attraverso lo scambio di beni; Chi lavora può usufruire di quelli parentali; Come un giornale stampato regolarmente ; Può esserlo il motore che non opera regolarmente ; Soldi che i genitori danno regolarmente ai bambini; Nel basket, bloccare regolarmente un tiro; Fa servizio all aeroporto; Sigla del servizio sanitario nazionale; Ricevono un servizio e pagano un canone; Un servizio non più obbligatorio; Cerca nelle Definizioni