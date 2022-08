È ottima quella pasticciera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottima quella pasticciera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREMA

Significato/Curiosita : E ottima quella pasticciera

Utilizzato per il pane. più moderna invece è la lingua, un dolce composto da pasta sfoglia ripiena di crema pasticciera e ricoperto di zucchero. museo civico...

crema (ipa: ['krma], crèma in dialetto cremasco) è un comune italiano di 34 020 abitanti della provincia di cremona in lombardia, posto nell'area geografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

