Le ossa vicine ai peroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ossa vicine ai peroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIBIE

Significato/Curiosita : Le ossa vicine ai peroni

Significati, vedi squalo tigre (disambigua). lo squalo tigre (galeocerdo cuvier péron & lesueur, 1822) o anche tigre di mare, è un pesce cartilagineo della famiglia...

Le tibiae sono uno strumento musicale doppio a fiato in osso, canna, bronzo od argento della tipologia ad ancia sia doppia che singola. simile all'aulós... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

