Ossa della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ossa della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPO

Significato/Curiosita : Ossa della mano

Ossa che compongono la mano stessa, permettono di distinguerne più segmenti. si contano nella mano 27 ossa in tutto, divise tra ossa del carpo (8), del metacarpo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carpo (disambigua). il carpo è la parte dello scheletro dell'arto superiore che congiunge il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ossa; della; mano; Le ossa vicine ai peroni; Si arrossa al tramonto; Lo indossa il palombaro; Gli agenti indossa no quello antiproiettile; La fine della Carmen; Si può spargere quello della discordia; Consente al sub di respirare l aria della bombola; Il più muscoloso della mitologia; È tipica della persona alla mano ; Profumano il bar al mattino; A volte è disumano ; La formano gli alpinisti; Cerca nelle Definizioni