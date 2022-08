Ormai è acqua __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ormai è acqua __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSATA

Significato/Curiosita : Ormai e acqua __

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acqua (disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi...

passata – tecnica di pesca sportiva passata di pomodoro – salsa di pomodoro passata – antico rituale magico-religioso legato alla prevenzione e guarigione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con ormai; acqua; Non più fresche, come rose ormai vecchie; Girini... ormai adulti; ormai mansueto; L uccello ormai scomparso simbolo dell isola di Mauritius; Una caduta nell acqua ; Pulire di nuovo con l acqua ; Scalda l acqua per il tè in Russia; Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente; Cerca nelle Definizioni