L organismo preposto al controllo delle Borse negli Stati Uniti - Cruciverba

L organismo preposto al controllo delle Borse negli Stati Uniti.



Soluzione 3 lettere : SEC

Significato/Curiosita : L organismo preposto al controllo delle borse negli stati uniti

L'istruzione negli stati uniti d'america può essere fornita attraverso scuole pubbliche, scuole private o ricevendo un'istruzione a casa. i vari stati statunitensi...

Ceca sec – città del distretto di chrudim, nella regione di pardubice sec – comune del distretto di ústí nad orlicí, nella regione di pardubice sec – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con organismo; preposto; controllo; delle; borse; negli; stati; uniti; Riunire in un solo organismo ; Trasmette stimoli ai centri nervosi dell organismo ; Lo è un organismo che effettua la fotosintesi; Approfitta dell organismo che lo ospita; Un organismo preposto all economia e al lavoro; È preposto ai servizi di polizia; È preposto dal titolare all esercizio di un impresa; È preposto alla guida della nave o dell’aereo; L acquisizione del controllo di un azienda; Ufficio di controllo scolastico; Il controllo e il computo dei voti espressi in un elezione; Verifica, controllo ; La Q delle carte; Le unità di misura delle produzioni di petrolio; Le branche delle università; Una ricchezza delle aziende agricole; La borse tta... del canguro; Un negozio di valigie e borse tte; La V della sigla LV ripetuta su costose borse ; Fazzoletto da taschino borse tta fra; Precede il Sig. negli indirizzi; Sono pari negli orali; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Si infilano negli occhielli per chiudere un abito; stati monarchici; Sonde spaziali costruite dagli stati Uniti; stati ... Arabi Uniti; Ronald tra i presidenti degli stati Uniti; Sonde spaziali costruite dagli Stati uniti ; Stati... Arabi uniti ; Ronald tra i presidenti degli Stati uniti ; Il monte più alto degli Stati uniti ; Cerca nelle Definizioni