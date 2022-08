Non le usa lo Struzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non le usa lo Struzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALI

Significato/Curiosita : Non le usa lo struzzo

Sala detta "dello struzzo", di uno scudo che vede al centro uno struzzo, nel quale si sarebbe dovuto leggere il gioco di parole tra le parole "autriche"...

Azienda italiana ali (wings) – film del 1927 diretto da william a. wellman ali (kryl'ia) – film del 1966 diretto da larisa sepit'ko alì (ali) – film del 2001... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con struzzo; Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo ; Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento; Macchine per impastare calcestruzzo ; Caratteristico struzzo dell Australia; Cerca nelle Definizioni