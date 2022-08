Non vi possono mancare il bue e l asinello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non vi possono mancare il bue e l asinello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESEPIO

Significato/Curiosita : Non vi possono mancare il bue e l asinello

Disambiguazione – se stai cercando l'ammasso aperto, vedi presepe (astronomia). il presepe, o presepio, è una rappresentazione della nascita di gesù, che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

