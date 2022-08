Nelle città ci sono quelle a traffico limitato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle città ci sono quelle a traffico limitato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ZONE

Significato/Curiosita : Nelle citta ci sono quelle a traffico limitato

Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ztl, in italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zone (disambigua). zone (zòne oppure sù in dialetto bresciano) è un comune italiano di 1 031... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con nelle; città; sono; quelle; traffico; limitato; È caprina nelle questioni futili; Si indossano nelle mani; nelle scalate più impervie il ciclista non lo usa; Nasce nelle Alpi Cozie e attraversa la valle di Susa; Il numero davanti alla città , nell indirizzo; La città del Marocco con la residenza ufficiale del re; La città indiana con il Lago Dal. dalle case galleggianti; Un vino, un colore e una città ; Io sono la prima; Lo sono i giudici e gli avvocati in tribunale; sono esposte sulle bancarelle; sono tra i più piccoli uccelli europei; In auto si fanno quelle a U; Sono proverbiali quelle barbariche; Le scritture come quelle occidentali; Sono celebri quelle di Nostradamus; Caratterizza il traffico nelle ore di punta; Blocco del traffico ; Incroci che fanno circolare il traffico ; Rallenta il traffico ; Solido delimitato da n facce piane poligonali; Ha accesso limitato : monastero di __; È limitato quello del tonto; limitato e moralmente povero; Cerca nelle Definizioni